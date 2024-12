Dillingens Dritter Bürgermeister Peter Graf legt Mandat nieder

Es ist 19.10 Uhr an diesem Montagabend im Dillinger Stadtrat. Das Gremium hat wie gewohnt routiniert und in nicht einmal einer Dreiviertelstunde die Tagesordnung abgearbeitet. Die Themen reichen vom barrierefreien Ausbau der Königstraße, die vielleicht noch in diesem Jahr fertig wird, bis zum Beschluss der Grundsteuer-Hebesätze. Unter dem Punkt Sonstiges meldet sich Dritter Bürgermeister Peter Graf zu Wort. Das ist zunächst ebenfalls nicht überraschend.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis