„Er war mein Schutzengel hier“ – überwältigende Anteilnahme nach dem Tod von Georg Schrenk

Viele hat die Nachricht erschüttert: Georg Schrenk, vielen in Bundeswehrkreisen bekannt als Oberst, anderen als Vorsitzender der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration, war am Mittwoch voriger Woche überraschend in seinem Büro verstorben. Am Freitag haben nun Familie, Freunde, Wegbegleiter, Soldaten und Geflüchtete in der Dillinger Basilika Abschied genommen von einem, der viel mehr war als das, wie Pfarrer Harald Heinrich betonte.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Georg Schrenk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis