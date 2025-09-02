Icon Menü
Umfrage: Was halten Sie vom Abriss der Atom-Kühltürme in Gundremmingen?

Landkreis Dillingen

Kühltürme in Gundremmingen werden gesprengt: Das halten Menschen in der Region davon

Die Bauten prägen seit ihrer Errichtung das Erscheinungsbild der Region. Sind sie ein Schandfleck? Oder vielleicht ein Industriedenkmal? Wir haben in Dillingen nachgefragt.
Von Adrian Gentner
    • |
    • |
    • |
    Kühltürme Gundremmingen von Gundelfingen
    Kühltürme Gundremmingen von Gundelfingen Foto: Dominik Bunk

    Die Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen sind bald Geschichte. Am Samstag, 25. Oktober, startet ab zwölf Uhr die Sprengung der bekannten Bauwerke, welche das Landschaftsbild in der Region seit Jahrzehnten prägen. Was halten die Menschen im Landkreis Dillingen davon? Werden sie das Spektakel live vor Ort verfolgen? Und was halten sie eigentlich von der Sprengung an sich? Wir haben in der Dillinger Innenstadt nachgefragt.

