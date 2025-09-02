Kühltürme in Gundremmingen werden gesprengt: Das halten Menschen in der Region davon

Die Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen sind bald Geschichte. Am Samstag, 25. Oktober, startet ab zwölf Uhr die Sprengung der bekannten Bauwerke, welche das Landschaftsbild in der Region seit Jahrzehnten prägen. Was halten die Menschen im Landkreis Dillingen davon? Werden sie das Spektakel live vor Ort verfolgen? Und was halten sie eigentlich von der Sprengung an sich? Wir haben in der Dillinger Innenstadt nachgefragt.
Landkreis Dillingen
