Dillingen/Günzburg

12:00 Uhr

B16-Umleitung nach Günzburg ist für viele aus dem Kreis Dillingen "Stress pur"

Plus Zehn Monate ist die B16 ab Kreisverkehr Dillinger Straße nach Günzburg gesperrt. Viele Menschen aus dem Kreis Dillingen sind davon betroffen. Eine Pendlerin erzählt.

Von Simone Bronnhuber

Zehn Monate wird die B16 zwischen dem Kreisverkehr Dillinger Straße und der Kreuzung Lochfelbenstraße bei Günzburg gesperrt sein. Solange, also mindestens bis Oktober 2022, werden die Verkehrsteilnehmer umgeleitet. Der Grund sind die Bauarbeiten für die Erneuerung der Brücke über der Bahnlinie Ulm-Augsburg sowie des Baus eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Auweg/Kläranlage in Günzburg. Unmittelbar nördlich an die Bahnbrücke wird zudem ein Brückendurchlass zur Anbindung des städtischen Auweg-Areals erstellt. Vor rund einer Woche haben die Arbeiten begonnen, seither müssen Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Landkreis Dillingen vor allem eines haben: Nerven. Tanja Calvano aus Hausen ist eine, die davon betroffen ist. Sie sagt: "Die Fahrerei geht an die Nerven. Ich bin schon vor Arbeitsbeginn völlig gestresst."

