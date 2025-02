Umzüge im Landkreis Dillingen: Überschattet die Angst vor Terror den Fasching?

Bunte Clowns, freche Cowboys und die buntesten Tiere sind am Sonntagnachmittag durch Höchstädts Innenstadt gehüpft und gesprungen. Der erste Faschingsumzug im Landkreis Dillingen fand heuer in der Donaustadt statt – und die Stimmung hätte nicht besser sein können. Die kreativen Fußgruppen, die ausgefallenen Wagen und die vielen Musikgruppen haben die Zuschauer und Zuschauerinnen am Straßenrand amüsiert und verzückt. Wie jedes Jahr, oder?

