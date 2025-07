Unbekannte beschädigen Autos in Dillingen und Höchstädt

An den vergangenen Wochenenden haben Unbekannte Autos in Dillingen und Höchstädt beschädigt. Am Sonntag gegen 16.30 Uhr befand sich ein 19-Jähriger mit seinem Pkw in der Dillinger Vorstadtstraße. Dabei vernahmen er und seine Beifahrerin einen Schlag am Auto. Beim Blick nach oben sahen sie zwei Personen im Schlossgarten. Eine der beiden Personen trug ein rotes Oberteil.

Am Auto entstand eine Delle

Am Dach seines Pkw stellte der 19-Jährige schließlich eine Delle fest, die er mit dem vernommenen Schlag in Verbindung brachte. Bei der Nachschau im Schlossgarten traf er keine Personen mehr an. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf etwa 500 Euro.

In Höchstädt wurde ein Auto zerkratzt

Ein zweiter Fall hatte sich bereits im Zeitraum zwischen dem 5. und 6. Juli in Höchstädt ereignet. Hierbei wurde über Nacht in der Bürgermeister-Grimminger-Straße ein schwarzes Auto durch einen bislang Unbekannten rundherum zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Die Dillinger Polizei leitete in beiden Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 in Verbindung zu setzen. (AZ)