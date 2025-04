Unbekannte beschädigen Jagdsitz bei Dillingen mutwillig

Mutwillig einen Jagdsitz bei Dillingen beschädigt haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende. Der Polizei zufolge ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Samstag, 12. April, um 13 Uhr und Sonntag, 13. April, 7 Uhr. Der Jagdsitz befindet sich am Ortsausgang Dillingen in Höhe Schretzheim.

Beschädigter Jagdsitz bei Dillingen: 300 Euro Schaden

Der Schaden beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)