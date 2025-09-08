Icon Menü
Unbekannte beschädigen Jeep in Lauingen – Polizei sucht nach Zeugen

Lauingen

Schwarzer Jeep in Lauingen mutwillig beschädigt

Das Auto parkte in der Ernst-Feller-Straße in Lauingen, als bislang unbekannte Täter dessen Motorhaube beschädigten. Die Polizei ermittelt.
    Die Höhe des Schadens im Fall des beschädigten Jeep in Lauingen muss noch ermittelt werden.
    Die Höhe des Schadens im Fall des beschädigten Jeep in Lauingen muss noch ermittelt werden. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Bislang unbekannte Täter haben in Lauingen mutwillig einen geparkten schwarzen Jeep Compass an der Motorhaube beschädigt. Wie die Polizei informiert, ereignete sich die Tat in der Ernst-Feller-Straße bereits im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 23. August. Die Höhe des angerichteten Schadens muss noch abgeklärt werden.

    Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise im Fall des beschädigten Autos in Lauingen

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

