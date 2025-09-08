Schwarzer Jeep in Lauingen mutwillig beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben in Lauingen mutwillig einen geparkten schwarzen Jeep Compass an der Motorhaube beschädigt. Wie die Polizei informiert, ereignete sich die Tat in der Ernst-Feller-Straße bereits im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 23. August. Die Höhe des angerichteten Schadens muss noch abgeklärt werden.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise im Fall des beschädigten Autos in Lauingen

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)