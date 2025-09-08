Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte beschädigen Kinotür in Dillingen – Polizei sucht Zeugen

Dillingen

Unbekannte beschädigen Glaseingangstür des Dillinger Kinos mutwillig

Der Sachschaden der beschädigten Glastür am Kino in Dillingen beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
    • |
    • |
    • |
    Am Kino in Dillingen wurde die Eingangstür mutwillig beschädigt. Darüber informiert die Polizei.
    Am Kino in Dillingen wurde die Eingangstür mutwillig beschädigt. Darüber informiert die Polizei. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende mutwillig die Glaseingangstür des Kinos in Dillingen beschädigt. Der Polizei zufolge ereignete sich die Tat in der Kapuzinerstraße im Zeitraum zwischen Freitag, 5. September, 22 Uhr, und Samstag, 6. September, 10 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1200 Euro.

    Polizei Dillingen bittet im Fall der Sachbeschädigung am Kino um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden