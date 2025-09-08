Unbekannte beschädigen Glaseingangstür des Dillinger Kinos mutwillig

Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende mutwillig die Glaseingangstür des Kinos in Dillingen beschädigt. Der Polizei zufolge ereignete sich die Tat in der Kapuzinerstraße im Zeitraum zwischen Freitag, 5. September, 22 Uhr, und Samstag, 6. September, 10 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1200 Euro.

Polizei Dillingen bittet im Fall der Sachbeschädigung am Kino um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)