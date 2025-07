Unbekannte beschmieren in Dillingen mehrere Gebäude mit Hakenkreuzen

Unbekannte haben an mehreren Gebäuden in der Sebastian-Englert-Straße und am Mittelfeld in Dillingen Hakenkreuze mit einem Filzstift angebracht. Die Tat wurde in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, verübt. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus.

Die Polizeiinspektion Dillingen nimmt Hinweise entgegen

Die Polizei ermittelt nun wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)