Unbekannter begeht Unfallflucht in Dillingen

Er beschädigt ein geparktes Auto und flieht. Dabei hinterlässt er einen vierstelligen Schaden.
    Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag ein parkendes Fahrzeug in der Alberthalstraße beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflohen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem beschädigten Auto um einen VW Touran. Der Schaden an diesem beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

