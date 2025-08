Unbekannte beschädigen mutwillig Bulli in Dillingen

Bereits am Dienstag, 29. Juli, ist es in Dillingen zu einer Sachbeschädigung gekommen. Zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr beschädigten bisher Unbekannte am Adolph-Kolping-Platz mutwillig einen geparkten VW ID.Buzz. Die Schadenshöhe an dem Bulli beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 5000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kfz. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)