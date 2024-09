Unbekannter beschädigt Briefkästen in Dillingen

Ein bisher Unbekannter hat die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Michael-Sailer-Straße in Dillingen beschädigt. Die Tat wurde laut Polizeibericht in der Zeit zwischen dem Dienstagmittag voriger Woche und Mittwochvormittag verübt.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung

Durch Gewalteinwirkung entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)