Nächtliches Klirren: Unbekannter beschädigt Fenster in Lauingen

Ein bislang unbekannter Täter hat das Fenster eines Wohnhauses in der Lauinger Gartenstraße beschädigt. So heißt es in einem Polizeibericht. Ein Bewohner des Hauses vernahm Dienstagnacht ein lautes Klirren an der Fensterscheibe in seinem Schlafzimmer. Als er nachsah, musste er feststellen, dass diese beschädigt wurde.

Der Sachschaden an dem beschädigten Fenster ist dreistellig

Laut Polizei verließ er daraufhin das Haus, um nachzusehen, wer das Fenster beschädigt hat – konnte den oder die Täter aber nicht mehr auffinden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Dillinger Polizei nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Nummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)