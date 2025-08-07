Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter beschädigt ein Schlafzimmerfenster in Lauingen

Lauingen

Nächtliches Klirren: Unbekannter beschädigt Fenster in Lauingen

Nachts hört er ein lautes Klirren an der Fensterscheibe in seinem Schlafzimmer und muss feststellen, dass sie beschädigt wurde. Draußen sucht er nach dem Täter.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Täter hat das Fenster eines Wohnhauses in der Lauinger Gartenstraße beschädigt. So heißt es in einem Polizeibericht. Ein Bewohner des Hauses vernahm Dienstagnacht ein lautes Klirren an der Fensterscheibe in seinem Schlafzimmer. Als er nachsah, musste er feststellen, dass diese beschädigt wurde.

    Der Sachschaden an dem beschädigten Fenster ist dreistellig

    Laut Polizei verließ er daraufhin das Haus, um nachzusehen, wer das Fenster beschädigt hat – konnte den oder die Täter aber nicht mehr auffinden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Dillinger Polizei nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Nummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden