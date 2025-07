Unbekannter beschädigt in Dillingen ein parkendes Auto und flieht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwochvormittag ein Auto beschädigt und ist anschließend geflohen. So heißt es in einem Polizeibericht. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz in der Dillinger Johannes-Scheiffele-Straße. Betroffen ist ein blauer Audi A7. Der Schaden beläuft sich laut Polizei schätzungsweise auf etwa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

