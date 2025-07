Unbekannter beschädigt in Gundelfingen einen Wohnwagen

Ein bisher Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Ostpreußenstraße in Gundelfingen den Wohnwagen eines 51-jährigen Geschädigten um etwa vier Meter verschoben. Dadurch wurde das Stützrad beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen unteren dreistelligen Euro-Betrag.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen entgegen

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise. Zeugen des Vorfalls können sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizei melden. (AZ)