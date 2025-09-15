Icon Menü
Unbekannter beschädigt Verkehrsschild bei Gundelfingen

Gundelfingen

Unbekannter beschädigt Verkehrsschild bei Gundelfingen

Verursacher gesucht: Die Polizei geht von einer Unfallflucht aus und sucht Zeugen.
    Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall mitbekommen haben.
    Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall mitbekommen haben. Foto: Dominik Bunk (Symbolbild)

    Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Dillinger Polizei am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein beschädigtes Verkehrszeichen an einer Abfahrt der B16 auf Höhe Gundelfingen Mitte mit. Das Verkehrszeichen wurde laut Polizei durch einen bislang unbekannten Täter umgefahren, welcher sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte und einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich hinterließ. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Der Vorfall dürfte sich nach Angaben der Polizei jedoch am Sonntagabend ereignet haben. Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)

