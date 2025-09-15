Unbekannter beschädigt Verkehrsschild bei Gundelfingen

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Dillinger Polizei am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein beschädigtes Verkehrszeichen an einer Abfahrt der B16 auf Höhe Gundelfingen Mitte mit. Das Verkehrszeichen wurde laut Polizei durch einen bislang unbekannten Täter umgefahren, welcher sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte und einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich hinterließ. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Der Vorfall dürfte sich nach Angaben der Polizei jedoch am Sonntagabend ereignet haben. Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)

89423 Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsschild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis