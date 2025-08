Unbekannter beschädigt mutwillig einen VW Touran in Dillingen

Ein bisher unbekannter Täter hat mutwillig einen VW Touran in Dillingen beschädigt. Darüber informiert die Polizei. Das Auto befand sich im Tatzeitraum – Mittwoch, 30. Juli, zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr – in der Lehrer-Weiß-Straße in Dillingen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ungefähr 4000 Euro.

Die Dillinger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an dem Auto und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)