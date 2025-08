Unbekannter beschmiert Wohnungstür in Lauingen

Zwischen Freitag, 25. Juli, und dem vergangenen Donnerstag ist die Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Geiselinastraße in Lauingen beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter beschädigte laut Polizeibericht die Fußmatte und beschmierte die Tür mit einem Kugelschreiber. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Polizeieinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Dillinger Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)