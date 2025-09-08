Unbekannter stiehlt E-Scooter in Dillingen

Ein bisher unbekannter Dieb hat in Dillingen einen E-Scooter entwendet. Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge am Samstag, 6. September, zwischen 12 und 22.40 Uhr. Der E-Scooter des Herstellers Xiaomi befand sich unversperrt am Bahnhof. Der Beuteschaden liegt in einem mittleren dreistelligen Bereich.

Polizei Dillingen ermittelt wegen Diebstahls

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)