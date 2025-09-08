Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter Dieb stiehlt E-Scooter am Dillinger Bahnhof – Polizei sucht Zeugen

Dillingen

Unbekannter stiehlt E-Scooter in Dillingen

Die Polizei ermittelt im Fall des gestohlenen E-Scooters am Dillinger Bahnhof. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
    • |
    • |
    • |
    Am Dillinger Bahnhof ist ein unversperrter E-Scooter entwendet worden.
    Am Dillinger Bahnhof ist ein unversperrter E-Scooter entwendet worden. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein bisher unbekannter Dieb hat in Dillingen einen E-Scooter entwendet. Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge am Samstag, 6. September, zwischen 12 und 22.40 Uhr. Der E-Scooter des Herstellers Xiaomi befand sich unversperrt am Bahnhof. Der Beuteschaden liegt in einem mittleren dreistelligen Bereich.

    Polizei Dillingen ermittelt wegen Diebstahls

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden