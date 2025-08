Unbekannter Täter entfernt und leert Feuerlöscher in Lauingen grundlos

Ein Feuerlöscher, der augenscheinlich grundlos aus seiner Wandhalterung genommen und im Treppenhaus entleert wurde: Über diesen Fall in Lauingen informiert die Polizei. Dem Bericht zufolge hat sich die Tat am Samstag zwischen 18 und 22.15 Uhr am Wittelsbacherplatz 9 ereignet. Der Täter ist unbekannt und war Vermutungen der Polizei zufolge Teil einer Jugendgruppe. Der Feuerlöscher befand sich zuvor im obersten Stockwerk des Wohngebäudes und wurde im Treppenhaus entleert.

Kein Brand in Sicht: Unbekannte leeren Feuerlöscher in Lauingen grundlos

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat – es geht um Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung – machen können, werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)