Unbekannter entsorgt in Hausen fremde Briefe auf Spielplatz

Passanten haben am Mittwochabend im Gebüsch auf dem Kinderspielplatz in der Hildegardstraße im Dillinger Stadtteil Hausen eine Stofftasche mit zahlreichen Briefen gefunden. Anscheinend hat nach Angaben der Polizei ein bislang Unbekannter die Briefe in einem bisher nicht bekannten Tatzeitraum aus diversen Briefkästen entwendet und die Briefe am Spielplatz zurückgelassen.

Die Dillinger Polizei leitet Verfahren wegen Diebstahls und der Verletzung des Briefgeheimnisses ein

Die Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und der Verletzung des Briefgeheimnisses ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)