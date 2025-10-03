Icon Menü
Unbekannter entsorgt im Dillinger Stadtteil Hausen fremde Briefe auf Spielplatz

Dillingen-Hausen

Unbekannter entsorgt in Hausen fremde Briefe auf Spielplatz

Sie wurden aus verschiedenen Briefkästen gestohlen und auf dem Spielplatz im Dillinger Stadtteil zurückgelassen.
    Nach dem Fund von Briefen in Hausen hat die Dillinger Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und der Verletzung des Briefgeheimnisses eingeleitet.
    Nach dem Fund von Briefen in Hausen hat die Dillinger Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und der Verletzung des Briefgeheimnisses eingeleitet. Foto: David Inderlied/dpa

    Passanten haben am Mittwochabend im Gebüsch auf dem Kinderspielplatz in der Hildegardstraße im Dillinger Stadtteil Hausen eine Stofftasche mit zahlreichen Briefen gefunden. Anscheinend hat nach Angaben der Polizei ein bislang Unbekannter die Briefe in einem bisher nicht bekannten Tatzeitraum aus diversen Briefkästen entwendet und die Briefe am Spielplatz zurückgelassen.

    Die Dillinger Polizei leitet Verfahren wegen Diebstahls und der Verletzung des Briefgeheimnisses ein

    Die Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und der Verletzung des Briefgeheimnisses ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

