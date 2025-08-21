Icon Menü
Unbekannter entwendet E-Scooter am Dillinger Bahnhof

Ein bislang unbekannter Täter entwendet einen abgesperrten E-Scooter. Der Wert des Rollers ist dreistellig.
    Die Polizei sucht noch nach Zeugen.
    Die Polizei sucht noch nach Zeugen. Foto: Friso Gentsch, dpa (Archivbild)

    Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch einen abgesperrten E-Scooter entwendet. Der Roller war laut Polizeibericht am Dillinger Bahnhof abgestellt. Es handelt sich um einen grünen E-Scooter der Marke Segway im Wert von 600 Euro. Die Polizei ermittelt im vorliegenden Fall gegen unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Dillinger Polizei (09071/56-0) zu wenden. (AZ)

