Unbekannter entwendet E-Scooter am Dillinger Bahnhof

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch einen abgesperrten E-Scooter entwendet. Der Roller war laut Polizeibericht am Dillinger Bahnhof abgestellt. Es handelt sich um einen grünen E-Scooter der Marke Segway im Wert von 600 Euro. Die Polizei ermittelt im vorliegenden Fall gegen unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Dillinger Polizei (09071/56-0) zu wenden. (AZ)
Dillingen
