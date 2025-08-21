Unbekannter entwendet E-Scooter am Dillinger Bahnhof

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch einen abgesperrten E-Scooter entwendet. Der Roller war laut Polizeibericht am Dillinger Bahnhof abgestellt. Es handelt sich um einen grünen E-Scooter der Marke Segway im Wert von 600 Euro. Die Polizei ermittelt im vorliegenden Fall gegen unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Dillinger Polizei (09071/56-0) zu wenden. (AZ)

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Segway Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis