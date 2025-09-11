Unbekannter fährt in Dillingen geparktes Auto an

Ein bisher Unbekannter hat in der Zeit von Dienstag, 8 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, im Stadtgebiet Dillingen einen geparkten VW T-ROC beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Der Schaden am Auto beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)