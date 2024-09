Unbekannter schlägt in Bächingen Scheibe an Auto ein

Eine 43-Jährige musste am Mittwochabend gegen 21 Uhr in Bächingen feststellen, dass ein Unbekannter an ihrem geparkten Auto die hintere Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Der Täter hinterließ hier laut Polizeibericht einen Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Dillinger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beider Polizei unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)