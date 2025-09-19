„Ich hab’ jetzt schon Panik“: Unbekannter stellt gruselige Puppe an Minigolfanlage in Dillingen ab

Alexandra Schnaubert hat jüngst einen gruseligen Fund gemacht. Ein Unbekannter hat an ihrer Minigolfanlage in Dillingen eine selbst gebastelte Puppe abgestellt, halb über den Zaun lehnend. Im ersten Moment sah die Puppe sehr echt aus: „Der hing da, wie wenn er gar nicht mehr richtig leben würde“, beschreibt Schnaubert den Fund. Auch von Passantinnen und Passanten sei sie darauf angesprochen worden.

Auch ein Sachschaden wurde an der Minigolfanlage in Dillingen angerichtet

Laut Schnaubert ist es bereits das zweite Mal, dass ein Unbekannter eine solche Puppe an der Minigolfanlage abgestellt hat. Ob sich da jemand einen schlechten Scherz erlaubt oder aus Boshaftigkeit agiert, könne sie nicht sagen. „Ich hab jetzt schon Panik“, sagt sie. Schnaubert sei „richtig erschrocken“. Und nicht nur das.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Der Unbekannte hat auch einigen Sachschaden auf der Anlage angerichtet. Nach einer ersten Schätzung der Polizei beläuft sich dieser auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Es wird ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag etwas gesehen haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu wenden. (AZ)