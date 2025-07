Unbekannter stiehlt E-Scooter in Gundelfingen

In Gundelfingen ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Straße Obere Vorstadt ein Diebstahl. Die 14-jährige Geschädigte stellte gegen 13.30 Uhr ihren E-Scooter der Marke Zamelux vor dem dortigen Fitnessstudio ab. Kurze Zeit später entwendete ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug im Wert von 350 Euro. Die Dillinger Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu wenden. (AZ)

