Unbekannter stiehlt in Gundelfingen Geld aus geparktem Auto

Ein bislang unbekannter Täter hat Geld aus einem parkenden Auto in Gundelfingen gestohlen. Nach Angaben der Polizei parkte ein 20-Jähriger sein Auto am Dienstagabend für etwa 30 Minuten in der Äußeren Günzburger Straße in der Nähe des Schurrsee 2. In diesem Zeitraum verschaffte sich ein Unbekannter über eine halb geöffnete Seitenscheibe Zugriff zu dem Auto. Er entwendete einen mittleren dreistelligen Geldbetrag, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter 09071/56-0 zu melden. (AZ)