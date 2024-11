Unbekannter stiehlt in Gundelfingen Geldbeutel aus Auto

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag wurde in der Ulrichstraße in Gundelfingen ein Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug verübt. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich laut Polizeibericht gewaltsam Zugang zu dem Wagen, der in einer Garage abgestellt war.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Der Dieb entwendete aus dem Fahrzeuginneren einen Geldbeutel. Die Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)