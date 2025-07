Unbekannter entwendet Kennzeichen an einem Auto in Lauingen

In Lauingen hat sich ein Kennzeichendiebstahl in einem Autohaus in der Dillinger Straße ereignet. Im Zeitraum zwischen Freitag, 25. Juli, und Montag, 28. Juli, entwendete laut Polizeimeldung ein bislang unbekannter Täter an einem dort abgestellten Pkw die beiden Nummernschilder.

Die Polizei bittet um Zeugehinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)