Unbekannte brechen Selbstbedienungsstaubsauger bei Gundelfinger Tankstelle auf und stehlen Münzen

Bislang unbekannte Täter haben in Gundelfingen das Münzfach eines Selbstbedienungsstaubsaugers aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen. Laut Polizei erfolgte der Einbruch Montagmorgen gegen 3.15 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Günzburger Straße. Der Beuteschaden liegt in einem niedrigen zweistelligen Bereich. Der Sachschaden hingegen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Automaten. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)

