Unbekannter stiehlt neun Leuchten am neuen Lauinger Kreisverkehr

Am neuen Kreisverkehr am östlichen Ortseingang in Lauingen sind zwischen Samstag und Mittwochmorgen neun Leuchten gestohlen worden. Im Einvernehmen mit der Stadt waren dort zwölf Leuchten zur Verschönerung aufgestellt worden.

Der Diebstahlschaden in Lauingen liegt bei 720 Euro

Neun davon hat nun ein unbekannter Dieb entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt laut Polizeibericht 720 Euro. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)