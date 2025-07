Unbekannter beschädigt in Dillingen Autos

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, Fahrzeuge in der Dillinger Eichendorffstraße beschädigt. Wie die Polizei informiert, zerkratzte der Täter hierbei einen blauen Peugeot sowie einen silbernen Mercedes und verursachte so einen Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 3000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)