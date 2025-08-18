Unbekannter zerkratzt Auto in Dillingen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Dillingen das Heck eines grünen BMWs zerkratzt und verursachte so einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Darüber berichtet die Polizei. Die Tat hat sich am Sonntag, 17. August, zwischen 11.45 Uhr und 17 Uhr, im Georg-Schmid-Ring auf dem Parkplatz am Trimm-Dich-Pfad ereignet.

Zerkratztes Auto: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Dillinger Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Nummer 09071/560 zu melden. (AZ)