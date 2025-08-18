Icon Menü
Unbekannter Täter zerkratzt BMW in Dillingen – Polizei sucht Zeugen

Dillingen

Unbekannter zerkratzt Auto in Dillingen

Die Sachbeschädigung an einem Auto in Dillingen hat einen Schaden im vierstelligen Bereich zur Folge. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    In Dachau ist eine Frau mit ihrem Kleinwagen in eine Bankfiliale gekracht. (Symbolbild)
    In Dachau ist eine Frau mit ihrem Kleinwagen in eine Bankfiliale gekracht. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Täter hat in Dillingen das Heck eines grünen BMWs zerkratzt und verursachte so einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Darüber berichtet die Polizei. Die Tat hat sich am Sonntag, 17. August, zwischen 11.45 Uhr und 17 Uhr, im Georg-Schmid-Ring auf dem Parkplatz am Trimm-Dich-Pfad ereignet.

    Zerkratztes Auto: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

    Die Dillinger Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Nummer 09071/560 zu melden. (AZ)

