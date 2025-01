Und plötzlich ist rund um Lauingen alles weiß

Kinder liefern sich Schneeballschlachten, Spaziergänger genießen eine Runde im Winter-Wunderland. Während es in der Region braun und grau ist, zeigt sich Lauingen in weißer Winterpracht. Es gibt Schnee. Und zwar eine ordentliche Menge. Straßen, Wege, Autos, Dächer, Gebüsche – alles war plötzlich unter einer zentimeterdicken weißen Schicht. Um die Straßen freizubekommen, waren Räum- und Streufahrzeuge unterwegs. Doch woher kam der unerwartete Schnee in Lauingen? Die Wetterberichte hatten keinen Schnee vorausgesagt.

