Unfall beim Überholen nahe Höchstädt: 50-Jähriger wird verletzt

Ein Unfall bei einem Überholvorgang hat sich am Donnerstag auf der Staatsstraße 2033 in der Nähe von Höchstädt ereignet. Gegen 17.15 Uhr hatte ein 50-Jähriger mit seinem Auto die Straße in Richtung Höchstädt in nördliche Fahrtrichtung. An einem geeigneten Streckenabschnitt setzte er zum Überholvorgang einer vor ihm fahrenden Fahrzeugkolonne an.

58-Jährige achtet laut Polizei nicht auf den rückwärtigen Verkehr

Als sich der Mann mit seinem Auto bereits mitten im Überholvorgang befand, scherte laut Polizeibericht eine 58-Jährige mit ihrem Pkw ebenfalls aus der Kolonne aus, ohne dabei den rückwärtigen Verkehr zu beachten. Dadurch kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Wagen des 50-Jährigen durch den Aufprall von der Fahrbahn gedrängt wurde. Das Auto kam letztlich auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg zum Stehen.

Die Dillinger Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (AZ)