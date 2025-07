Unfall beim Wenden in Dillingen: Zwei Autos stoßen zusammen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Freitag in Dillingen gekommen. Gegen 12.25 Uhr fuhr ein 74-jähriger Autofahrer von der Wilhelm-Bauer-Straße in die Hirschstraße ein. Im Anschluss fuhr er laut Polizeibericht wieder rückwärts in die Wilhelm-Bauer-Straße, um zu wenden.

Der Gesamtschaden liegt bei etwa 9000 Euro

Der Wagen des Mannes kollidierte mit dem Auto eines 79-Jährigen, der in der Wilhelm-Bauer-Straße in Richtung Klemens-Mengele-Straße unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von schätzungsweise rund 9000 Euro. Verletzt wurde keiner der Autofahrer. (AZ)