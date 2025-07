In der Großen Allee in Dillingen kracht es

Im Kreuzungsbereich Altheimer Straße/Große Allee in Dillingen sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 14 Uhr hatte eine 83-Jährige mit ihrem Auto die Altheimer Straße in südliche Richtung befahren.

Die 83-Jährige will an der Kreuzung nach rechts abbiegen

Die Seniorin wollte an der Kreuzung zur Großen Allee nach rechts abbiegen und übersah dabei nach Angaben der Polizei den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 23-Jährigen, der von der Donauwörther Straße kommend die Kreuzung geradeaus überquerte. Es kam zum Zusammenstoß der Autos.

Die Beteiligten blieben unverletzt. An den Autos entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die 83-jährige Unfallverursacherin erwartet nun ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)