Unfall in Gundelfingen: Fußgängerin wird von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Gundelfingen erlitt eine 56-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen. Gegen 6.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Audi-Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung Professor-Bahmann-Straße.

Am dortigen Einmündungsbereich erfasste er laut Auskunft der Polizei die kreuzende Fußgängerin. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)