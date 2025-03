Unfall in Höchstädt: 18-Jährige nimmt 65-Jährigem die Vorfahrt

In Höchstädt ist es am Sonntag im Kreuzungsbereich Bachgasse/Weite Gasse zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 19 Uhr hatte eine 18-Jährige mit ihrem Auto die Bachgasse in östliche Fahrtrichtung befahren. Die junge Frau wollte die kreuzende Straße Weite Gasse nach Angaben der Polizei geradeaus überqueren.

Beide Autos werden bei dem Unfall in Höchstädt beschädigt

Zeitgleich war ein 65-Jähriger mit seinem Pkw in der Weiten Gasse in nördliche Fahrtrichtung unterwegs und wollte die Bachgasse geradeaus überqueren. Die 18-Jährige missachtete jedoch laut Polizeibericht die Vorfahrt des 65-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Beide Fahrzeuge wurden dabei leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Für die 18-jährige Unfallverursacherin wird ein Bußgeld fällig

Die 18-jährige Unfallverursacherin erwartet nun ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)