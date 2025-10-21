Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Weisingen nach Vorfahrtsmissachtung verursacht Blechschaden

Holzheim

Vorfahrt in Weisingen missachtet: Es kommt zum Unfall

Eine Skoda-Fahrerin nimmt einem Opel-Fahrer in dem Holzheimer Ortsteil die Vorfahrt. Die Autos stoßen zusammen, wobei die Beteiligten unverletzt bleiben.
    • |
    • |
    • |
    In Weisingen ist es nach einem Vorfahrtsverstoß zu einem Verkehrsunfall gekommen.
    In Weisingen ist es nach einem Vorfahrtsverstoß zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: Moritz Lenz (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag im Holzheimer Ortsteil Weisingen gekommen. Der Polizei zufolge wollte eine 33-jährige Skoda-Fahrerin gegen 16.55 Uhr von der untergeordneten Hofgartenstraße nach links in die Gerlachstraße einbiegen. Sie nahm einem 52-jährigen Opel-Fahrer die Vorfahrt, der die Gerlachstraße aus Richtung Hauptstraße befuhr. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

    Die Dillinger Polizei schätzt den Schaden auf rund 6500 Euro

    An den Autos entstand ein Gesamtunfallschaden von schätzungsweise 6500 Euro. So heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden