Vorfahrt in Weisingen missachtet: Es kommt zum Unfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag im Holzheimer Ortsteil Weisingen gekommen. Der Polizei zufolge wollte eine 33-jährige Skoda-Fahrerin gegen 16.55 Uhr von der untergeordneten Hofgartenstraße nach links in die Gerlachstraße einbiegen. Sie nahm einem 52-jährigen Opel-Fahrer die Vorfahrt, der die Gerlachstraße aus Richtung Hauptstraße befuhr. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Die Dillinger Polizei schätzt den Schaden auf rund 6500 Euro

An den Autos entstand ein Gesamtunfallschaden von schätzungsweise 6500 Euro. So heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)