Schwerer Motorradunfall zwischen Weisingen und Lauingen

Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 52-jähriger Motorradfahrer in die Augsburger Uniklinik gebracht werden. Er war bei einem Unfall bei Lauingen schwer verletzt worden.

Die Kreisstraße 24 zwischen Weisingen und Lauingen ist am Sonntagnachmittag längere Zeit gesperrt gewesen. Dort hatte sich um 14.45 Uhr ein schwerer Unfall ereignet.

10 Bilder Schwerer Unfall zwischen Weisingen und Lauingen Foto: Karl Aumiller

Nach Angaben der Polizei sind ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Zusmarshausen und ein 59-jähriger Autofahrer in Richtung Lauingen unterwegs gewesen. Als der Autofahrer abbiegen wollte, setzte der Zusmarshauser zum Überholen an. Die Polizei vermutet, dass der den Abbiegevorgang nicht bemerkt hatte.

Das Motorrad prallte gegen den Wagen. Während die Menschen im Auto unverletzt blieben, erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklinik gebracht.

Die Feuerwehren aus Holzheim und Weisingen waren mit im Einsatz

Am Motorrad entstand ein Totalschaden von etwa 10.000 Euro, am Pkw in Höhe von rund 8.000 Euro. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehren Holzheim und Weisingen vor Ort. (pol)

