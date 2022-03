Schwerer Unfall in Mörslingen mit fünf Verletzten

Vermutlich beim Abbiegen sind zwei Autos am Mittwochnachmittag bei Mörslingen zusammengestoßen. Derzeit ist die Unfallstelle gesperrt.

An der Einmündung der Altheimer Straße zur Straße Am Kappele in Mörslingen hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei sind um 14.50 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr musste eine Person befreien, die in einem Wagen eingeklemmt wurde. Daher wurde außerdem ein Rettungshubschrauber verständigt.

14 Bilder Schwerer Unfall bei Mörslingen Foto: Karl Aumiller

Nach ersten Ermittelungen der Polizei hatte ein Autofahrer, der Richtung Bergheim unterwegs war, die Vorfahrt einer Frau übersehen, die mit ihrem Wagen Richtung Donaualtheim wollte. Beide Pkw stießen zusammen. Dabei wurden der Unfallverursacher und sein Beifahrer leicht verletzt.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde eine Frau nach Augsburg gebracht

Im anderen Auto saßen insgesamt drei Personen. Eine wurde leicht, zwei schwer verletzt. Eine Frau musste zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Rettungsarbeiten wurde die Unfallstelle großräumig abgesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Derzeit laufen noch die Bergungsarbeiten und polizeiliche Aufnahme an der Unfallstelle. (pol)

