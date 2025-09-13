Autofahrer übersieht Fahrrad in Dillingen: Es kommt zum Unfall

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr an der Einmündung Altheimer Straße/Röhmstraße in Dillingen gekommen. Darüber berichtet die Polizei.

Verkehrsunfall in Dillingen: 18-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren

Ein 18-Jähriger befuhr die Röhmstraße und wollte mit seinem Auto in die Altheimer Straße einbiegen. Für ihn galt ein Stoppschild. Obwohl er sich in die Fahrbahn hineintastete, übersah er einen von links kommenden 36-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Dillinger Zentrum auf dem Radweg fuhr.

Der Radfahrer konnte zwar noch bremsen, stieß jedoch mit seinem Vorderrad in die linke Tür des Autos. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden an dem Auto. Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)