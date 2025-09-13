Icon Menü
Unfall zwischen Auto und Radfahrer in Dillingen: 18-Jähriger übersieht Biker

Dillingen

Autofahrer übersieht Fahrrad in Dillingen: Es kommt zum Unfall

Der 18-jährige Autofahrer tastete sich in einer Kreuzung vor und übersah den 36-jährigen Radfahrer dennoch. Dieser stieß mit dem Vorderrad links in das Auto.
    Der Verkehrsunfall in Dillingen hat einen geringen Sachschaden zur Folge.
    Der Verkehrsunfall in Dillingen hat einen geringen Sachschaden zur Folge. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr an der Einmündung Altheimer Straße/Röhmstraße in Dillingen gekommen. Darüber berichtet die Polizei.

    Verkehrsunfall in Dillingen: 18-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren

    Ein 18-Jähriger befuhr die Röhmstraße und wollte mit seinem Auto in die Altheimer Straße einbiegen. Für ihn galt ein Stoppschild. Obwohl er sich in die Fahrbahn hineintastete, übersah er einen von links kommenden 36-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Dillinger Zentrum auf dem Radweg fuhr.

    Der Radfahrer konnte zwar noch bremsen, stieß jedoch mit seinem Vorderrad in die linke Tür des Autos. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden an dem Auto. Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)

