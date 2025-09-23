Icon Menü
Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Höchstädt

Höchstädt

Unfallflucht auf Parkplatz in Höchstädt: Autofahrerin wird ermittelt

49-Jährige touchiert mit ihrem Auto einen Wagen und sucht das Weite. Die Polizei kommt der Frau nach Zeugenangaben auf die Spur.
    • |
    • |
    • |
    Eine Autofahrerin hat in Höchstädt einen Wagen angefahren und das Weite gesucht. Die Polizei konnte die Frau ermitteln.
    Eine Autofahrerin hat in Höchstädt einen Wagen angefahren und das Weite gesucht. Die Polizei konnte die Frau ermitteln. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Markmillergasse in Höchstädt ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen.

    Gegen 12 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine 49-Jährige mit ihrem Pkw beim Ausparken aus einer Parklücke ein anderes geparktes Auto touchierte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Die Autofahrerin hinterließ dabei einen Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

    Angaben des Zeugen helfen der Dillinger Polizei bei Identifikation

    Aufgrund der Angaben des aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizeiinspektion Dillingen, die Unfallverursacherin rasch zu identifizieren und den Vorfall aufzuklären. Gegen die 49-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. (AZ)

