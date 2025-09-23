Unfallflucht auf Parkplatz in Höchstädt: Autofahrerin wird ermittelt

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Markmillergasse in Höchstädt ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen.

Gegen 12 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine 49-Jährige mit ihrem Pkw beim Ausparken aus einer Parklücke ein anderes geparktes Auto touchierte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Die Autofahrerin hinterließ dabei einen Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Angaben des Zeugen helfen der Dillinger Polizei bei Identifikation

Aufgrund der Angaben des aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizeiinspektion Dillingen, die Unfallverursacherin rasch zu identifizieren und den Vorfall aufzuklären. Gegen die 49-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. (AZ)