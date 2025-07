Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Dillingen

In Dillingen ist am Mittwochabend eine Autofahrerin unerlaubt vom Unfallort geflohen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Auto auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Otto-Brenner-Straße. Zeitgleich parkte ein anderes Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke aus – so zügig, dass die 53-jährige zum Ausweichen gezwungen wurde.

Vierstelliger Schaden nach Unfall auf Dillinger Parkplatz

Durch das Ausweichmanöver streifte sie einen Pfosten. Sowohl an ihrem Auto als auch am Pfosten entstand ein Schaden. Schätzungsweise beläuft sich dieser auf etwa 1500 Euro, heißt es im Polizeibericht. Die Fahrerin des ausparkenden Autos entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht die flüchtige Fahrerin

Laut Polizei fuhr die Flüchtige einen schwarzen Mercedes mit Dillinger Kennzeichen. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht auf und bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/56-0) zu melden. (AZ)