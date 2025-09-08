Zeugen gesucht: 17-jähriger Leichtkraftradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit darauffolgender Unfallflucht ist es am Donnerstag, 4. September, bei Lauingen gekommen. Darüber informiert die Polizei nun in einer Mitteilung. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfall bei Lauingen

Gegen 15.30 Uhr fuhr der Jugendliche aus Richtung Dillingen kommend in den Kreisverkehr zur Staatsstraße 2025 ein. Im Kreisel nahm eine bisher unbekannte, blondhaarige Fahrerin eines silbernen Autos dem Jugendlichen die Vorfahrt. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Autofahrerin fuhr weiter und beging Fahrerflucht. Am Leichtkraftrad entstand ein Unfallschaden von schätzungsweise 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)