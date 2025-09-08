Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht in Lauingen: 17-jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt – Zeugen gesucht

Lauingen

Zeugen gesucht: 17-jähriger Leichtkraftradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Eine unbekannte Autofahrerin nahm dem Jugendlichen bei Lauingen die Vorfahrt. Daraufhin stürzte der 17-Jährige von seinem Leichtkraftrad.
    • |
    • |
    • |
    Eine unbekannte Autofahrerin nahm einem 17-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad die Vorfahrt. Im Anschluss beging sie Fahrerflucht.
    Eine unbekannte Autofahrerin nahm einem 17-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad die Vorfahrt. Im Anschluss beging sie Fahrerflucht. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall mit darauffolgender Unfallflucht ist es am Donnerstag, 4. September, bei Lauingen gekommen. Darüber informiert die Polizei nun in einer Mitteilung. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads wurde dabei leicht verletzt.

    Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfall bei Lauingen

    Gegen 15.30 Uhr fuhr der Jugendliche aus Richtung Dillingen kommend in den Kreisverkehr zur Staatsstraße 2025 ein. Im Kreisel nahm eine bisher unbekannte, blondhaarige Fahrerin eines silbernen Autos dem Jugendlichen die Vorfahrt. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Autofahrerin fuhr weiter und beging Fahrerflucht. Am Leichtkraftrad entstand ein Unfallschaden von schätzungsweise 300 Euro.

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden