Unbekannte begehen Verkehrsunfallflucht in Gundelfingen

In Gundelfingen ist es Anfang der Woche zu zwei Verkehrsunfallfluchten gekommen. Eine davon ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag um 13 Uhr und Montag um 14 Uhr in der Hauptstraße in Gundelfingen. Dabei fuhr ein bislang Unbekannter gegen ein Auto und verursachte in der Frontstoßstange und dem linken vorderen Kotflügel Beschädigungen in Form von Kratzern und eines Risses. Laut Polizeibericht liegt der entstandene Schaden bei etwa 2500 Euro. Der Täter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Montag zwischen 10 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Professor-Bamann-Straße. Ein bislang Unbekannter fuhr einen dort geparkten Pkw an der rechten hinteren Fahrzeugtüre an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, schätzt die Polizei.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen

In beiden Fällen ermittelt die Dillinger Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei, Telefon 09071/560, zu wenden. (AZ)