FC Unterbechingen spielt Theater: Am Dorfplatz ist was los

Der FC Unterbechingen spielt nach drei Jahren Zwangspause endlich wieder Theater. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag.

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause freut sich die Theatergruppe des FC Unterbechingen endlich wieder, auf der Bühne stehen zu dürfen. Die Vorbereitungen für die neue Theatersaison sind voll im Gange, und die Proben laufen bereits seit Anfang des Jahres auf Hochtouren. Gespielt wird die Komödie "Am Dorfplatz" in drei Akten von Sigrid Schilmeier. Kurz zum Inhalt: Der Dorfplatz braucht eine Generalsanierung. Ständig müssen die zwei Gemeindearbeiter Manfred und Rudi unterirdische Leitungen reparieren. Ihre zwei Ehefrauen halten sie zudem jeden Abend auf Trab. Erika und Renate befinden sich nämlich in einer persönlichen Klimakatastrophe. Der Dorfplatzgestalter Adebar plant die Generalsanierung und bekommt tatkräftige aber zweifelhafte Unterstützung. Manfred und Rudi lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und machen eine Entdeckung.

Eine Komödie in Unterbechingen

Wer glaubt, dass eine Dorfplatzerneuerung ein ernster bürokratischer Akt ist, wird in dieser Komödie eines Besseren belehrt. Denn mit viel Humor arbeitet es sich bekanntlich leichter. Folgende Vorstellung hat die Unterbechinger Theatergruppe geplant: Freitag, 24. März, Samstag, 25. März, Freitag, 31. März, Samstag, 1. April und Sonntag, 2. April. Die Vorführungen finden jeweils um 19.30 Uhr statt, sonntags immer um 18 Uhr. Wo? Im Sportheim des FC Unterbechingen, Haunsheimer Weg 2, in 89437 Unterbechingen.

Kartenvorverkauf beginnt am 3. März

Am Samstag, 25. März, findet um 14 Uhr die Aufführung für die VdK-Ortsgruppe Unterbechingen und die älteren Bewohner und Bewohnerinnen statt, die die Abendvorstellungen nicht besuchen können. Auch kulinarisch kommen die Besucher wieder auf ihre Kosten. Der Vorverkauf startet am Freitag, 3. März, um 17 Uhr im Sportheim des FC Unterbechingen. Karten können aber auch ab 4. März unter Telefon 0162/9825078 reserviert werden. (AZ)

