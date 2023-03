Das Unterbechinger Bauerntheater glänzt mit humorvollem Auftritt

Plus In Unterbechingen war wieder Wirtshaustheater mit Pep angesagt. Bei der Vorstellung lief nicht alles glatt, doch die Schauspieler nahmen es mit Humor.

Alles war angerichtet im Vereinsheim des FC Unterbechingen. Nach drei Jahren Pause freute sich die Theatergruppe, endlich wieder spielen zu können. Dann, zum Auftakt des zweiten Aktes, macht es "Ratsch!" und der Bühnenvorhang kommt herunter. Vergebliche Mühen des Wiederanbringens, später geht die Show weiter. Famos, wie die Darstellerinnen und Darsteller diesen Schreck wegstecken und sich nicht von ihrem kurzweiligen Spielwitz abbringen lassen.

Beim ersten "Vorhang auf" an diesem Abend ist noch alles in bester Ordnung. Die Komödie „Am Dorfplatz“ schickt ein freundliches Raunen durch die Reihen. Grund ist die farblich und baulich frisch gestaltete neue Bühne. Ein kleiner Dorfplatz mit Baustelle dient als Kulisse.